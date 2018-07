Mode favori des fans Luck of the Draw fait son retour.



Obtenez le dernier inédit Midnight Omen Skins dans Horde Mania à partir de lundi !



Compétitif 2.8 quitte la Beta et devient la ligne principale Réglages concurrentiels le lundi.



En route pour San Diego Comic Con ? Procurez-vous notre nouvelle boîte mystère Gears.

La chance du tirage au sort

La chance du tirage au sort est de retour à partir de ce vendredi ! Dernièrement vu pour les célébrations de la Saint-Patrick, le tirage au sort est une variante aléatoire de la course aux armes - vous ne saurez jamais quelle arme vous obtiendrez ensuite.



Il n'y a pas de de Skin Challenge pour cette event , mais nous aurons une nouvelle occasion d'offrir des skins au début du mois d'août, parallèlement au retour d'un événement favori des fans. Restez à l'écoute.

Horde Mania

Mise à jour : A la demande générale, nous gardons Trackerball tout le week-end comme dernière chance d'obtenir les skins Trackerball . Horde Mania arrivera lundi.



A partir de lundi, nous disons au revoir au Trackerball et renvoyons la populaire variante Horde Mania aux Playlists publiques avec quelques bonus supplémentaires - Midnight Omen Boss Boss Loot Drops !



Les quatres derniers Midnight Omen Skins restants - le Snub, sniper et arc a tension - plus le Retro Lancer sera l'exclusif récompense de bossaux vagues 20 et 25. Pour les collectionneurs intrépides, c'est l'occasion de compléter le set une fois pour toutes.



Trouvez les skins Midnight Omen dans Horde Mania jusqu'au 3 août.

Mise à jour des paramètres compétitifs

Depuis notre mise à jour de Competitive 2.8.1, nous avons entendu vos reponses.



Sur la base de la forte réponse positive de la communauté et de la scène Esports, nous avons décidé d'intégrer Competitive 2.8.1 en tant qu'environnement compétitif principal à partir du lundi 23 juillet. De plus, le tournoi de ce week-end se déroulera également sur des réglages 2.8.1 compétitifs.



La question de savoir si d'autres itérations Beta compétitives doivent encore être définies - soit en relation avec les changements introduits en 2.8 ou autrement. Comme toujours, nous serons à l'écoute de vos commentaires, nous regarderons comment vous jouez et nous nous enliserons nous-mêmes dans une action compétitive !

Pack d'équipement de retour

Le Gear Pack de cette semaine est le Kantus Armored Kantus ! Ce Pack contient l'énorme Kantus Armored Kantus ainsi que le Theron Elite.vous pouvez trouver ce Gear Pack en jeu ce week-end.

Récompenses de la saison 3



Les récompenses de la saison 3 commencent à se déployer ! En raison du nombre de Skins que nous devons déployer, les récompenses seront réparties sur les deux prochaines semaines pour s'assurer que les déploiements de masse ne causent aucun problème. Au fil du temps, vous verrez apparaître de plus en plus de récompenses gagnées dans votre inventaire.

Le Gears Pro Circuit Las Vegas Open présentait de multiples surprises, une forte présence d'équipes internationales et un nouveau champion dans Ghost Gaming. Cet événement était sur le point d'être l'un des événements Gears Esports les plus compétitifs de tous les temps!!!!



Les changements de listes ont dominé les discussions à l'approche du tournoi, tout le monde s'est concentré sur OpTic Gaming et Echo Fox et leur pseudo-échange de joueurs avec Solurs et Praized, laissant Echo Fox pour OpTic et Kenny et Icy se dirigeant vers Echo Fox.



Une fois les jeux commencés, les bouleversements n'étaient pas difficiles à trouver. Le plus grand a été Ghost Gaming qui a choqué tout le monde en finissant dernier dans leur poule. D'autre part, la Rise Nation et l'Elevate ont défié les attentes et prouvé qu'ils peuvent rester avec les meilleures équipes.



En fin de compte, la grande histoire du week-end a été le retour à la gloire d'OpTic Gaming. Lors de la grande finale, les deux équipes ont joué contre Echo Fox lors d'une confrontation dramatique, avec l'impression d'avoir beaucoup à prouver. Echo Fox s'est battu avec eux sur deux cartes, mais s'est essoufflé après avoir joué 16 cartes le dimanche, mais la nouvelle liste d'OpTic était tout simplement trop longue. OpTic plaide en faveur de l'équipe esports la plus dominante de l'histoire du jeu sur console !

Comic Con

Pour tous les fans de Gears qui se dirigent vers San Diego Comic Con ce week-end !Aller sur le stand Xbox et ramasser une boîte spéciale Gears Mystery Box exclusivement à San Diego Comic Con. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? vous le découvrirez vous même c'est une surprise .A la semaine prochaine