Musicalement, on retrouve les odes fluettes et cette délicieuse odeur de gaieté florale propre à Pikmin et son univers coloré comme une salade de fruit

Cependant, le titre a su reprendre les principales qualités du premier volet tout en gommant ses défauts les plus visibles. Le principe de base du jeu restera donc le même, mais les nombreuses petites trouvailles et retouches apportées par les développeurs donnent au titre un second souffle bienvenu

, voilà comment pouvait-on qualifierà son époque. Et même encore aujourd'hui, en 2018, au vu de la grande majorité des titres d'envergure souvent mis avant par les éditeurs, on peut toujours considérer la licence créée paretcomme étant unique. La suite, ne pouvant plus bénéficier de l'effet de surprise et de cet aspect de nouveauté a pourtant largement tiré son épingle du jeu sur unedéjà en fin de vie en avril 2004.. Le courageux Capitaine Olimar, dont la société est endettée jusqu'au cou retourne sur la planète explorée lors de ses premières aventures afin de récolter des ressources qui lui rapporterait l'argent suffisant pour sauver son entreprise. Il y retrouve donc ses nouveaux amis les Pikmin, qui se souviennent naturellement de lui et son près à lui filer un coup de pouce en toutes circonstances. Sur le plan du gameplay aussi bien que de la technique, Pikmin 2 n'est pas une révolution par rapport à son prédécesseur.. Parmi les nouveautés les plus flagrantes, les quelques nouvelles races de Pikmin qui donneront au jeu une notion de gestion plus importante et verront naitre des énigmes un peu plus complexes qu'à l'accoutumé pour approfondir le concept.reprend du service après avoir signé la bande-son du premier opus () et nous fait profiter de son goûts pour les harmonies et les ambiances légères au travers d'une mélodie sympathique. Globalement, et malgré l'utilisation de la technologie Dolby Pro-Logic II qui nous permettait de jouer dans un environnement sonore sauvage et naturel très immersif, on regrette la timidité de l'OST. Elle se contente trop souvent de poser une ambiance sans oser aller plus loin.