Taiko no Tatsujin





La saga Taiko no Tatsujin arrive enfin en Europe !

Toujours très généreux lorsqu'il s'agit d'importer en Europe leurs plus grands hits Japonais, voilà que Bandai Namco vient de déposer il y a moins de 24 heures trois marques qui sont liées à la saga Taiko no Tatsujin à destination de l'Europe.



Voici les noms en question déposés par le géant Japonais :

*Drum Master



*Drum Session



*Drum 'n' Fun