Nakata Takemi (doublé par Shou Karino)



Il s'agit du fils de Okuninushi.







Orochi (doublée par Moa Tsukino)



Il s'agit d'une fille qui a hérité de l'esprit des restes de Yamata no Orochi.





Tout juste après son annonce initiale faite le week-end dernier via un simple tweet sur le réseau social Twitter, voilà quevient d'annoncer et cette fois de manière officielle que le Tactical RPGsortira suret. Concernant une éventuelle fenêtre de sortie, celle-ci n'a pas encore été annoncée.L'histoire de ceest basée sur la "défense nationale" de la mythologie Japonaise et dépeint la "fin du monde mythologique" où le pays passera du monde des dieux au monde des humains et la fondation de laEnfin pour finir cet article, selon le directeur de la saga, un certain, les jeux signés parvont continuer à faire évoluer les batailles tactiques et stratégiques qui sont généralement plutôt bien accueillies par les joueurs dans leurs jeux, mais ils vont également renforcer l'aspect graphique, y compris les dessins des personnages.Voici pour finir les deux premiers personnages du jeu :