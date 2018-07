Développeur : Studio Nanafushi

Genre : RPG

Disponible sur PC (accès anticipé)

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : N.C.

Les zombies ont conquis Tokyo, sans espoir, les humains sont se réfugiés sous terre et ont réussi à vivre tranquillement.Hisako, une fille qui a grandi sous terre, a entendu le mot «école» prononcé par une vieille femme.L'école est l'endroit où les enfants jouent et apprennent, c'est un paradis pour les jeunes.Hisako a rêvé de "l'école", et un jour, elle prend le métro pour rejoindre l'école, mais tout bascule...