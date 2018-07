Bienvenue à un autre What's Up ! Celui-ci vous arrive de la route à la Nouvelle-Orléans pour le prochain arrêt du Gears Pro Circuit, l'AUTRE grand événement sportif du week-end.... car le prochain événement HCS se déroule également dans la même arène !Oh et je suppose qu'il y a d'autres grands tournois de football.... euh... un tournoi de football ou quelque chose comme ça. En attendant, nous vous offrons toute l'information sur le week-end prochain, des mises à jour sur le défi Ruby Scion et plus encore ! Bouclez votre ceinture et plongeons dans What's Up cette semaine !Le prochain événement Gears Pro Circuit est en direct de la Nouvelle-Orléans ce week-end !Le Ruby Scion Challenge comptera les morts sociales / Co-Op vs Bots dans un avenir proche.4XP Escalation et Trackerball Horde se poursuivent tout au long du week-end.Le Gears Pro Circuit se dirige vers la Nouvelle-Orléans (NOLA) ce week-end pour le prochain événement plein d'action folle, de grands jeux et de résultats de choc. Encore mieux, nos amis de Halo nous rejoignent dans le SAME BUILDING pour le prochain arrêt du HCS. On est tellement excités pour celui-là.Las Vegas a vu Ghost Gaming mettre le monde au garde-à-vous en remportant leur premier titre Gears Pro Circuit. Depuis, OpTic Gaming, l'une des séries de victoires les plus dominantes de l'histoire de l'esports, et Echo Fox ont changé leurs listes de joueurs de façon spectaculaire et nous avons hâte de voir à quoi ressemblent ces nouvelles équipes en action.En parlant de jeu optique, nous verrons DEUX équipes de jeu optique chez NOLA avec le récent ramassage de l'ex-Ronin Squad. Maintenant connue sous le nom de Optic Gaming Mexico, cette équipe sera une force avec laquelle il faudra compter sur la scène internationale ainsi que sur les meilleurs joueurs de l'UE (anciennement Fable).Nous sommes heureux d'annoncer que ce vendredi à ~9h30 PT, nous accueillerons notre flux communautaire hebdomadaire en direct de la Nouvelle-Orléans pour donner le coup d'envoi de l'événement ! Nous avons quelques surprises en réserve pour celui-ci - ne le manquez pas.Regardez toute l'action Gears et réclamez des peaux d'armes NOLA gratuites tout au long du week-end sur live.gearsofwar.com. Et, si vous êtes d'humeur à jouer aussi, assurez-vous de sauter dans n'importe quelle playlist Escalation (y compris l'événement Core Escalation d'une durée limitée) pour un énorme 4XP !Dans What's Up de la semaine dernière, nous avons confirmé que le défi Ruby Scion a été lancé involontairement avec une variante plus ancienne du défi qui exigeait que tous les 6000 morts soient dans les Matchs Classés.Nous sommes heureux de confirmer, qu'après une enquête plus approfondie, nous avons déterminé que nous sommes capables de corriger l'erreur avec la configuration de défi après tout. Par conséquent, le défi va changer à sa fonctionnalité d'origine - 6000 tués à travers Social, Co-Op vs Bots et classement - et nous nous attendons à ce que ce changement soit déployé dans un avenir proche.Une fois que cette mise à jour sera en ligne, les meurtres dans Social et Co-Op vs Bots contribueront au total avec les meurtres classés. Tout Social ou Co-Op vs Bots tués avant la mise à jour de la réalisation ne sera pas ajouté rétroactivement (il s'agit malheureusement d'une limitation technique). Tous les progrès réalisés vers la réalisation seront conservés.Gardez un oeil sur Twitter et sur les Forums pour les premières nouvelles en direct. Vous saurez que le changement se fait en direct par un changement dans le titre de la réalisation à'Season 4 Ruby Challenge'.Notre folle Horde pisters est toujours en direct en Gears 4 jusqu'au 23 juillet ! Cette Horde de 25 vagues contient beaucoup de pisters, mais vous avez un coup de pied super puissant pour les dégager de votre ligne défensive. Pas de hors-jeu sur celui-ci, malheureusement. D'un côté positif, toutes les 5 vagues que vous complétez à partir de la vague 10 laisseront tomber un temps limité Gearsball Skin. Ne manquez pas celui-là.A la semaine prochaine