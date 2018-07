Tests

Il y a déjà quatre ans, ce qui permet de voir que le temps passe vraiment trop vite, sortait sur Wii Uqui était en gros à la fois une manière de rebondir sur un petit concept mis en place par, mais aussi et surtout faire mine de garnir une ludothèque qui sentait le vide. Car on se plaint cette année de manger un peu trop de portages et de jeux indés sur la dernière de Nintendo, mais ceux qui ont la mémoire courte l’ont oublié : sur Wii U, c’était encore moins que ça.Et forcément, lorsque la faim retourne l’estomac, on se jette la bave aux lèvres sur le moindre croûton de pain.vaut plus que ça mais ce n’est pas non plus de l’ordre des rares hits restants que l’on réclamerait aujourd’hui en priorité sur Switch (rien que, justement, etseraient déjà plus intéressants). Mais comme il n’y a que 14 millions de gens dans le monde qui se sont tournés vers la console au GamePad, ce titre se présente un peu comme un jeu inédit au regard de la majorité, qui s’ils ne l’ont pas compris au regard des trailers consistera donc à faire évoluer Toad, ou Toadette selon les moments, à travers des micro-niveaux tout mignons pour récupérer l’étoile et en passant trois diamants qui se montre dispensables au départ mais en fait pas du tout puisque vous en aurez besoin pour débloquer les stages avancés.Même s’il faut faire avec l’esclave de Peach qui ne peut jamais sauter, le titre est d’une importante facilité à quelques détails près, particulièrement lorsque vous souhaiterez vous attarder sur le défi annexe de chaque niveau (les derniers notamment), ce qui n’a aucune importance sur la progression si ce n’est booster un peu une durée de vie très courte (4-5h en ligne droite). Vu le prix qui reste le même que sur Wii U, soit une quarantaine d’euros (30 dans certains secteurs), on ne saurait que trop vous conseiller de vous attarder sur ces petits à-cotés qui font passer le temps, en rajoutant les courses chrono qui eux sont vraiment balaises coté challenge, ainsi que la recherche des Toads pixelisés qui était à l’époque un bonus Amiibo et que l’on retrouve ici de base. Rien d’extraordinaire sauf si vous avez des enfants à coté de vous qui s’amuseront à être plus rapide que vous pour débusquer le petit personnage.Rien à signaler sur le plan technique, le jeu se montrant toujours aussi joli dans sa patte esthétique, et le principal reproche restera le manque de bonus pour un titre qui en aurait eu clairement besoin. D’ailleurs, dans le menu qui regroupe tout un tas de stages plus difficiles que la norme, voir les niveaux inéditsest un petit bonheur, mais il n’y en a malheureusement que quatre, et non seulement on en aurait voulu beaucoup plus, mais on ne peut s’empêcher en les découvrant de se dire que la franchiseaurait pu aller plus loin en exploitant l’univers de bien d’autres Mario. A voir pour une éventuelle suite tant il reste des choses à exploiter dans ce concept (un "vrai" mode coop notamment).