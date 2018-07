L'humanité se retrouve sur Mars à la suite de l'invasion de la Terre par le virus STROL, alors que les humains colonisent Mars, au fur et à mesure, cette planète devient violente et dangereuse, car le virus commence à se propager dans les colonies, créant des monstres hideux.Le combat pour vaincre le virus devient primordial !Le jeu à été repensé pour s'adapter à la Switch.-Jouable en solo ou en coopération à 2 en local.

posted the 07/09/2018 at 03:25 PM by nicolasgourry