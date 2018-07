Gust





Le nouveau volet de la saga Atelier détaille ses personnages !

Après les toutes premières informations sur le cadre du jeu, mais également sur la première vague de personnages présents dans le jeu, voilà que Gust continue sur sa lancée et balance de nouvelles informations et les images qui vont avec pour leur futur volet de la saga Atelier , un certain Nelke and the Legendary Alchemists : Atelier of a New Land et qui sera un spin-off. Au programme de cette fournée, on a droit à un tout nouveau personnage répondant au nom de Misty Erlute, mais également des anciens personnages de la saga comme Elie Traum, Escha Malier, Logix Fiscario, Fairy et Viese Blanchimont.



Voici les détails en question :

■ Personnages :



Misty Erlute (doublée par Akira Sekine)







Une femme de chambre qui travaille pour le protagoniste principal. Non seulement elle est qualifiées dans les tâches ménagères de base d'une femme de ménage, mais elle possède également les compétences nécessaires pour se battre en tant que garde du corps. Au niveau de sa personnalité, elle est cool et montre très peu ses émotions, Elle a un language plutôt acerbe et s'exprime logiquement avec une grande indifférence, même envers le protagoniste principal Nelke.



-Misty à grandie aux côtés de Nelke dès son plus jeune âge. Elle fera tout ce qui est physiquement possible pour soutenir le travail et le rêve de Nelke.







Elie Traum (doublée par Miki Nagasawa)







Une alchimiste voyageant avec Marie, qui elle-même est également une alchimiste. Au niveau de sa personnalité, elle est ponctuelle et fiable, mais a également tendance à être troublée et à casser souvent les choses. Elle adore les bonbons, mais également le gâteau au fromage et le miel.



-Elie conseille gentiment Vayne, un alchimiste venu d'un autre monde et luttant avec la synthèse de ce monde-ci. Les alchimistes légendaires viendront à Vestbalt en provenance de divers mondes.







Escha Malier (doublée par Rie Murakawa)







Une alchimiste qui travaille en tant que responsable de l'équipe de développement. Elle fait de gros efforts pour rendre tout le monde heureux avec ses compétences en alchimie. Au niveau de sa personnalité, elle est très énergique et joyeuse, mais elle demeure également assez tête en l'air. Elle adore également les bonbons.



-Logy, le partenaire d'Escha, la trouve au bord des larmes. Dans ce jeu, même les personnages étant apparus dans les mêmes jeux auront de nouvelles interactions entre-eux et montreront des côtés inédits de leur personnalité.







Logix Fiscario (doublé par Kaito Ishikawa)







Un alchimiste qui travaille en tant que responsable de l'équipe de développement. Il se spécialise dans les arts combinés à l'épée, mais également de l'alchimie. En plus de sa personnalité dilligente, il avait un air assez ignorant et manquait de sens de l'humour. Mais il s'est grandement amélioré après avoir passé du temps avec Escha.



-Logy consulte Ayesha, qui est également une alchimiste, sur le travail. Quand Escha voit cela, elle semble un peu mal à l'aise.







Fairy (doublé par Yoshiko Ikuta)







Il s'agit d'un être qui vit dans le village des fées non loin de Vestbalt. Il gagne sa vie en aidant les alchimistes. Son sexe demeure inconnu également, mais chaque fée s'exprime en disant "boku" (qui veut dire "je" en Japonais et qui est souvent utilisé par les jeunes hommes).



-Fairy, qui n'a pas eu de contact avec les humains depuis de nombreuses années, travaillera avec vous pour construire la ville.







Viese Blanchimont (doublée par Miwa Kouzuki)







Une alchimiste voyageant avec son ami d'enfance. Ses compétences en alchimie sont médiocres, mais comme elle est une travailleuse dilligente, elle possède une technique et des connaissances alchimiques considérables. Au niveau de sa personnalité, elle est très gentille et soutient son ami d'enfance en utilisant l'alchimie.