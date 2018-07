Éditeur : Phantom 8

Développeur : Phantom 8

Genre : Action/Aventure/Infiltration

Disponible sur PC/PS4/XOne

Patch V2 disponible

Vous incarnez(un ex-soldat) dans ce thriller psychologique.Le gameplay sera basé sur deux mondes opposés-Un monde réelle : infiltration et combats.-Un monde cauchemardesque : basé sur des énigmes.Le but est de savoir pourquoi vous vous retrouvez dans cet état (entre réelle et cauchemar).L'histoire sera autour d'un drame familial.