Huit mois après le lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, c’est maintenant sur Nintendo Switch que débarque le très sanglantaprès l’habituelle problématique déjà rencontrée avec: peux t-on justifier par la portabilité un prix de vente bien trop élevé ? Le débat du genre a toujours été compliqué et la qualité d’un produit n’a normalement pas de lien direct avec son tarif, sans que cela n’empêche de noter des abus, ou plutôt lorsqu’il y a un manque de bonne volonté. Carétait déjà bradé sur les trois premiers supports cités quelques semaines après sa sortie et peut maintenant se procurer n’importe où pour environ 15€, quand ce n’est pas moins. Donc à 50-60€ l’évidente inferior-version qui arrive trois trimestres après, ça fait quand même bien cher, et qu’importe qu’elle permette de tuer du nazi en faisant caca, ou dans l’avion (notez que vous pouvez même avoir votre Switch en faisant caca dans un avion, ce qui est un magnifique combo).Passé donc ce petit point un peu désolant quandaurait quand même pu lâcher le Season Pass, découvrons donc cette version de (très grande) poche dont les premiers pas ont rimé avec une grande crainte mais pas pour les raisons prévues. J’aurais pu vous rendre mon avis depuis une semaine mais j’ai dû faire face à un bug tragique qui empêchait toute navigation dans les menus dès le lancement du jeu. Un mail un peu navré au RP, néanmoins sans solution de retour, et un nouveau téléchargement « au cas où » n’ont rien donné, laissant le jeu moisir plusieurs jours jusqu’à trouver le miracle sur Reddit : il suffit d’éteindre complètement la Switch puis de la redémarrer pour que le bug disparaisse. Personne ne sait pourquoi, mais ça fonctionne et si ça vous arrive, vous savez donc quoi faire.Bon donc,, c’est toujours aussi bien en dépit d’un passage en 30FPS et d’un recadrage assez sec sur le plan graphique qui n’empêche pas le jeu d’être clairement impressionnant quand ça tourne entre nos mains. De toute façon, si c’est pour y jouer sur une télé, privilégiez évidemment une autre version. Le principal reproche restera le motion-blur trop prononcé en cas de mouvements rapides, c’est à dire un peu tout le temps vu le style, pouvant causer quelques problèmes de visibilité dans certaines zones où il devient difficile de repérer une tête qui dépasse au loin d’une caisse ou autre.D’ailleurs, les développeurs semblent l’avoir très bien compris car allez savoir, j’ai trouvé le titre beaucoup plus accessible en difficulté « normal A » qu’en fin d’année dernière. N’estimant pas être soudainement devenu meilleur, bien que l’on raconte que j’adore bouffer du FPS, j’imagine plutôt que le studio en charge du portage (, les mêmes que pour Doom) a légèrement réduit le curseur des dégâts subis, ce qui n’est aucunement préjudiciable car il reste plusieurs modes de difficulté au dessus, et que l’expérience bourrine reste de toute façon bien plus agréable à vivre que du pas à pas avec martellement de quick-save.De manière globale,s’en sort mieux quesur Switch (sans que le portage de ce dernier ne soit raté). Légèrement plus joli mais aussi plus adapté aux sticks des joycons, en plus d’une aide à la visée via gyroscopie, le titre restera très plaisant à parcourir durant sa bonne quinzaine d’heures en incluant quelques annexes. Faute de pouvoir faire mieux avec ce moteur sur ce support, le titre mériterait tout de même une ou deux MAJ pour corriger son bug cité plus haut en plus de celui qui peut « couper le son » en pleine cinématique (ça m’est arrivé une fois), mais aussi et surtout un réglage pour la taille des sous-titres qui tiennent presque de la mauvaise blague tant ils sont minuscules. Et c’est un peu embêtant dans un jeu qui entonne parfois la langue de Merkel.