L'histoire se passe sur l'ile de Tanzia.Vous incarnerez le petit-fils d'un chaman (vous pourrez créer des combinaisons de sort).Vous deviendrez au fil de l'aventure un chaman comme votre grand-père.Le jeu n'a aucun temps de chargement pour passer de l’extérieur aux donjons (et inversement).

Éditeur : Arcanity Inc. Développeur : Arcanity Inc. Genre : A-RPG/MMORPG-like Prévu sur PC/Switch Date de sortie : 18 Juillet 2018 (Switch) -peu de temps après sur PC-

posted the 07/03/2018 at 05:35 PM by nicolasgourry