Sommaire

Le nouveau NCOG Marine Gear Pack arrive le mardi 3 juillet.



Competitive 2.8 beta arrive ce vendred avec des changements pour le Gnasher.



Préparez-vous à mettre vos compétences à l'épreuve pour gagner le Rubis et le Diamant Scion !



Réglez ces consoles pour le téléchargement automatique - une nouvelle petite mise à jour arrive pour Gears 4 aujourd’hui .

NCGU Marine Pack

Mise à jour de juillet



Les marques sont maintenant visibles sur la camera spectateur.



Correction d'un exploit permettant d'accélérer la progression des réalisations de succès sur le Lanzor et Koamax en utilisant d'autres armes.



Les cheveux de Kate Sauvage s'animent maintenant comme prévu.



Correction d'un bug qui causait des problèmes audio potentiels sur Checkout, Drydock, Old Town et Harbor.



Petites corrections diverses

Nouvelle saison Classement 4 et Récompenses

Un autre jeudi, un autre Quoi de neuf ? ! Cette semaine, nous nous sommes rafraîchis après la folie de l'E3 pour tourner le projecteur vers Gears 4 avec une nouvelle version bêta Competitive, deux épisodes de Gear In The Machine et un tout nouveau Gear Pack.Sans plus attendre, voici le Quoi de Neuf cette semaine ?Alerte Gear Pack ! Permettez-nous de vous présenter le soldat d'élite des forces navales de la CGU - le NCGU Marine !Ces Gears renforcés portent une armure différente de celle de l'armée principale du Gear, avec le symbole NCGU dont vous vous souvenez peut-être de Gears 3. Oh oui, fans de l'histoire, celui-ci est pour vous.Collectionnez les deux NCGU Marine homme et femme, plus l'ensemble animé Sonar Skin et l'emblème marin NCGU dans ce nouveau Gear Pack pour 400 crédits à partir de mardi prochain.Une nouvelle petite mise à jour a été déployée sur Gears 4 depuis ce matin ! Celui-ci se concentre sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités nécessaires pour supporter le Competitive 2.8 beta ainsi que quelques petites corrections et du contenu supplémentaire pour les Gear Packs à venir. Consultez les notes de mise à jour ci-dessous :En plus de tout ce qui est nouveau, il y a encore beaucoup de bonnes choses qui se passent dans Gears 4 en ce moment.Saisissez votre Gnasher et un ami - 2v2 Gnasher continue tout au long du week-end, avec un défi de peau d'arme pour gagner le Heartbeat et Flamme Gnasher. Comme toujours, réclamez vos récompenses instantanément une fois qu'elles ont été complétées à https://gearsofwar.com/en-us/my-rewardsDes démangeaisons pour certains personnages de RAAM ?Avec la sortie du roman graphique cette semaine, le Rise of RAAM Mega Pack est maintenant disponible dans le magasin Gears 4 pour l'achat monétaire jusqu'à lundi. Pour ceux d'entre vous qui économisent vos crédits, ne vous inquiétez pas - à une date ultérieure, nous publierons également une version standard de Gear Pack pour les crédits !Pour ceux d'entre vous qui attendent avec impatience notre nouvelle Horde Variant, prévue pour le 29 juin, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a besoin d'un peu plus de tests et qu'il a maintenant été reporté pour commencer en même temps que la Semaine de l'escalade le 6 juillet.La bonne nouvelle, c'est que nous allons vous laisser jeter un coup d'œil à de nouvelles peaux gagnables pour l'événement, ce qui pourrait vous donner une indication du thème que nous recherchons. Ne sommes-nous pas les plus gentils ?Nous avons entendu vos cris pour plus de défis haut de gamme pour Versus, et maintenant vous les obtenez avec deux nouvelles récompenses de caractère - le Ruby et le Scion diamant . Ces nouvelles récompenses ont été conçues pour reconnaître à la fois le dévouement et les compétences extrêmes de Gears 4. Peu d'entre eux atteindront les sommets du Diamant Scion - mais ceux qui y parviendront auront le droit de se vanter.À partir du mardi 3 juillet, vous verrez apparaître un nouveau Ruby Scion Challenge dans Gears 4. Pour remporter le Ruby Scion, vous devrez obtenir 6000 morts avant la fin de la saison 4 - que ce soit dans Social, classement ,Co-Op vs Bots.Seuls ceux qui peuvent prouver qu'ils sont polyvalents peuvent emporter celui-ci. En plus de compléter le défi Ruby Scion 6000 tue, vous devrez aussi atteindre les hauteurs du defi diamant à travers 5 playlists différentes avant la fin de la saison.Heureusement pour vous, vous n'aurez besoin que d'atteindre Diamond 1 au minimum sur 5 playlists (nous ne sommes pas des sadiques !).Ces peaux sont encore en cours de polissage en production et il faudra donc quelques semaines pour pouvoir les réclamer. Mais soyons honnêtes, 6000 morts va prendre un certain temps, n'est-ce pas ?Le Scion diamant ne pourra être réclamé jusqu'à la fin de la saison 4 et nous pouvons vérifier votre classement des diamants.En parlant de récompenses de la saison, nous nous efforçons d'obtenir vos récompenses de la saison 3 le plus tôt possible. Ces déploiements de récompenses sont à grande échelle, ce qui signifie malheureusement qu'il faut beaucoup de temps pour les préparer.Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons une date ferme. Avec la Saison 4, nous avons simplifié le déploiement de Recompresser de manière drastique pour rendre cela beaucoup plus rapide et plus facile. Notre objectif est également de lancer une fonction de réclamation de site Web (un peu comme pour nos défis actuels) pendant cette saison afin de simplifier le processus pour vous aussi !A la semaine prochaine