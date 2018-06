Ouais, c'est un hamster...Le champion révélé dans Overwatch est un Hamster !Wrecking Ball (Bouldozer en VF, si, si) est donc bien le fameux Hammond que l'on nous tease depuis si longtemps !Mais là où tout le monde s'attendait à un chimpanzé vue qu'Hammond était "plus petit que les autres spécimens" c'est belle et bien un hamster, doué apparemment d'une très grande intelligence.Après l'incident sur Horizon et une évasion en mode sangsue sur le pod de Winston, il atterrit non loin de Junkertown et devient le fameux gladiateur Wrecking Ball que l'on a pu voir sur des affiches à Junkertown comme ci-dessous :Pour le patch actuel, la nouvelle Symmetra est en ligne sur le serveur live, ainsi que la recherche de joueurs par rôle et l'arrivée d'une côte en tant que coéquipier, de quoi faire le tri que ce soit en ranked ou en quickplay.Pour finir en beauté parlons de la chouchoute de Foxstep, Sombra !Bon accrochez vous bien, son invisibilité et son translocateur auront une durée...infinie !Oui, oui vous avez bien lu, du coup Sombra devient réellement une espionne, parfaite en teamplay !En revanche (et heureusement) elle ne peut pas contester un point en étant invisible, et son boost de vitesse lors de son invisibilité passe de 70 à 50%.De quoi faire de son Sombra une pièce importante en terme de stratégie de jeu, sans pour autant en faire un god tier : on le sait, elle a beaucoup de counters, et cela ne changrae pas.Voilà, l'article sera up en cas de nouvelles infos, à plus.PS : on sait de qui Blizzard s'est inspiré pour le petit nouveauBoup