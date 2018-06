Ce Shoot'em Up sortira en boîte sur PlayStation 4 et Nintendo Switch en Asie via Eastasiasoft !

Exophase et qui sous-entendait de façon imminente un futur portage sur PlayStation 4, voilà que l'éditeur occidental du jeu, à savoir Digerati , annonce que Shikhondo : Soul Eater sortira en occident dès cet été sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. Concernant le Japon et les autres territoires asiatiques, c'est l'éditeur Eastasiasoft qui se chargera de distribuer le jeu. En effet, la version PlayStation 4 est sortie en dématérialisé le 22 juin et sortira également via une magnifique édition limitée le 28 juin, exclusivement chez Play-Asia.







Sinon, bien qu'aucune date de sortie pour la version Nintendo Switch n'ait été donnée au Japon et dans le reste de l'Asie, les précommandes pour la version physique exclusive à Play-Asia débuteront à partir du 28 juin, soit tout pile le même jour que la sortie de la version physique sur PlayStation 4. Aucune mention par contre de la version digitale sur cette plate-forme.







Créé par le studio indépendant DeerFarm , le Shoot'em Up Shikhondo : Soul Eater met en place des schémas de barrages hypnotiques, des ennemis démoniaques inspirés par la mythologie asiatique et des oeuvres d'art orientales étonnantes et complexes. Cette version console du jeu dispose également d'un tout nouveau mode coop en local à deux joueurs.



Voici pour finir un résumé du jeu, via DeerFarm : Après la liste de trophées dévoilée il y a quelques jours sur le siteet qui sous-entendait de façon imminente un futur portage sur, voilà que l'éditeur occidental du jeu, à savoir, annonce quesortira en occident. Concernant le Japon et les autres territoires asiatiques, c'est l'éditeurqui se chargera de distribuer le jeu. En effet, la versionest sortie en dématérialiséet sortira également via une magnifique édition limitée, exclusivement chezSinon, bien qu'aucune date de sortie pour la versionn'ait été donnée au Japon et dans le reste de l'Asie, les précommandes pour la version physique exclusive àdébuteront à partir, soit tout pile le même jour que la sortie de la version physique sur. Aucune mention par contre de la version digitale sur cette plate-forme.Créé par le studio indépendant, le Shoot'em Upmet en place des schémas de barrages hypnotiques, des ennemis démoniaques inspirés par la mythologie asiatique et des oeuvres d'art orientales étonnantes et complexes. Cette version console du jeu dispose également d'un tout nouveau mode coop en local à deux joueurs.Voici pour finir un résumé du jeu, via

À propos :



Shikhondo : Soul Eater est un Shoot'em Up Coréen enflammé qui se déroule dans un monde magnifique et bizarre de la mythologie asiatique.



Des armées de démons connus sous le nom de Yokai se sont échappés des limbes. Ils se répandent comme un fléau à travers le pays, semant la peur en dérobant des âmes. Vous devrez détruire ces envahisseurs pestilents et libérer les âmes capturées souffrant d'un tourment éternel.



Cette version du jeu inclut les modes Arcade, Hardcore et Co-op Locale.



Caractéristiques principales :



* Cinq niveaux intenses d'action dans le pur style bullet-hell (Danmaku) et agrémenté de patterns de barrages hypnotiques.



* Les modes de jeu inclus sont les modes Arcade, Hardcore, Boss Rush et Co-op Locale.



* Vole près des tirs ennemis pour remplir la jauge d'âme et déclenche une super attaque pour obtenir un score élevé.



* Deux personnages jouables, chacun dispose de son propre type d'attaque.



* Leaderboard Online pour ceux qui cherchent la gloire en mettant en ligne leur meilleur score.



* Des ennemis démoniaques et des boss inspirés par la mythologie asiatique.



* Oeuvre d'art orientale étonnante et complexe.



* La présence d'un trophée de platiné et de 1000g de gamerscore respectivement pour les versions PlayStation 4 et Xbox One.