2v2 Gnashers Execution arrive vendredi !La montée en puissance du Mega Pack de la RAAM arrive le 26 juin en tant qu'option en monnaie seule.Dévoilement de l'emblème Diamond Master pour la saison 3.5XP est de retour ce week-end !Notre prochain événement 2v2 est en route - et c'est un vrai casse-tête. Vous nous avez demandé une expérience hardcore 2v2 Gnashers et maintenant vous l'obtenez sous sa forme la plus pure. A partir de vendredi, 2v2 Gnashers Execution arrivera en Gears 4 pour la première fois !Toute l'action Gnasher se déroule sur Chute du faucon . Avec deux minutes à l'horloge, vous devrez gagner chaque manches rapidement pour remporter la victoire. Oh, et il y a aussi un petit quelque chose de spécial à attraper.Nous avons eu une réponse étonnante à la montée de la RAAM Mega Pack, avec soit Vold RAAM ou Uzil Sraak plus 14 incroyables peaux d'armes de la BD Raam. En fait, votre réponse a été si écrasante que nous publions le Mega Pack DAY pour la sortie de Rise of RAAM Graphic Novel le 26 juin.Si vous avez déjà commandé une première édition physique de The Rise of RAAM Graphic Novel, vous recevrez quand même un code pour un Mega Pack gratuit.Pour ceux d'entre vous qui attendent pour ajouter ces personnages à votre collection avec des crédits, une version Standard Gear Pack avec le contenu du RAAM Mega Pack sera disponible pour les crédits à une date ultérieure.Attention aux fans de Gears. Nous publierons aussi une petite mise à jour la semaine prochaine pour ajouter du nouveau contenu pour les prochains Gear Packs dans Gears 4 avec quelques corrections mineures. Nous sommes également en train de déployer la version 2,8 à la bêta . Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles dans le prochain Quoi de neuf ?Cool, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas encore décidé si ce sera aussi l'emblème que nous distribuerons pour les placements Diamond 5 Season 4, ou si nous ferons quelque chose de nouveau. Restez à l'écoute pour cela.En parlant de Diamant 5, nous avons eu plus de 20 personnes qui ont eu un Diamant 5 sur tout les modes dans la Saison 3. Félicitations à tous ceux qui ont réussi cet exploit ! Comme nous l'avons dit dès le début, si le nombre de personnes atteignant cet objectif était faible (10 ou moins), nous donnerions l’emblème de la Lune de sang, mais puisque nous avons dépassé ce nombre - il retourne dans le coffre pour l'avenir .N'ayez crainte, nous avons une nouvelle variante de personnage exclusive à saisir pour la Saison 4. Qu'est-ce que cela implique ? Tout sera révélé la semaine prochaine dans le Quoi de neuf ?mais ce sera quelque chose que tout le monde peut réaliser - si vous avez la détermination.Les récompenses de la saison 3 seront offertes plus tard ce mois-ci, y compris l'emblème Diamond Master.En guise de remerciement pour votre patience la fin de semaine dernière pendant que nous travaillions à résoudre les problèmes de jumelage, nous sommes heureux de confirmer que 5XP est de retour vendredi matin à 10h ! 5XP restera actif jusqu'au lundi 25 juin à 10h. Profitez de ces jours supplémentaires de bonté !Ce n'est pas tout - 2XP sera de retour le lundi 25 juin à 10h jusqu'à la mi-juillet ! Voici le début de votre été trié. Vous êtes les bienvenus.