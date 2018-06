Développeur : Haemimont Games

Genre : A-RPG

Disponible sur PC/PS4/XOne

Date de sortie : 28 Aout 2018 (Switch)

Vous Incarnez Victor, chasseur de démons, vous devrez délivrer la cité maudite de Zagoravia.Explorez Motörhead : Through the Ages, une virée sauvage dans l'univers mythique du groupe le plus puissant du monde, et voyagez jusqu'aux Fractured Worlds, une dimension formée de fragments de royaumes brisés.-Plus de 50 lieux, certains inspirés par Motörhead-10 classes d'arme incluant Guitares et Revolvers-10 races de créatures démoniaques-Façonnez votre classe de personnage avec le butin trouvé au combat-Invoquez 19 pouvoirs démoniaques spectaculaires-4 joueurs en ligne et 2 joueurs en coopératif local-Bande-son orchestrale ET la musique de Motörhead