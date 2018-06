Hidetaka Miyazaki revient sur le pourquoi développer Déraciné avec 4 raisons :

1. FromSoftware voulait s'essayer au VR : « Premièrement, en tant que développeurs, nous savions que nous ne devions pas être à la traîne dans le domaine de la VR », déclare Miyazaki. « Déraciné est l'occasion pour nous de travailler sur un projet en VR. »

2. Miyazaki voulait revisiter le passé de FromSoftware : « Alors que nous terminions Bloodborne et Dark Souls III, nous réfléchissions à que nous pourrions faire ensuite, mais aussi faire un point sur ce que nous avions déjà fait.



Nous avons sorti plusieurs jeux d'aventure avant de nous faire une réputation avec des jeux d'action. Par exemple, nous avions sorti Echo Knight. On ne voulait pas juste ramener cela, mais en même temps nous savions que nous avons un certain héritage sur les jeux d'aventure.



C'est pourquoi nous avons commencé à discuter entre nous sur ce que nous pourrions faire dans le genre, tout en réfléchissant à la question du VR, et c'est ainsi que les concepts se sont combinés. »

3. Il était temps d'essayer quelque chose de différent : « Récemment, la plupart de nos jeux ont été développé par de grosses équipes de production. Le but est de voir si nous pouvons faire quelque chose de nouveau, mais à plus petite échelle, afin d'être libre et ainsi explorer de nouvelles idées intéressantes du point de vue créatif, sans investir énormément. »

4. Il était temps de créer quelque chose d'étrange : « Certains de nos fans les plus récents ne le savent peut-être pas, mais à une époque, nous développions de très étranges et uniques jeux. Cela m'intéresse beaucoup en tant que développeur – je ne veux pas toujours créer des jeux du même genre.



Je pense que nos fans aiment être surpris. C'est exactement ça. C'est inattendu et ne ressemble à aucun de nos jeux récents. Espérons que cela convienne à notre public. C'était le bon moment pour faire cela. »

Qu'est-ce que Déraciné a en commun avec Dark Souls et Bloodborne ?

1. Narration : « Notre façon de raconter l'histoire, cette approche fragmentée que nous avons choisie. »

2. Sérénité : « Il y a aussi cette quiétude, qui évoque une atmosphère propre aux jeux FromSoftware. »

3. Beauté : « Je crois que dans tous nos jeux, il y a une certaine beauté, même si la façon d'exprimer la beauté peut être très différente. »

4. Mystère : « Il y a aussi une aura de mystère qui est unique à chaque jeu, mais qui est réalisée d'une façon similaire. »

Pourquoi Miyazaki préfère-t-il la narration « fragmentée » ?

« C'est un fait établi que c'est ainsi que je procède afin de raconter des histoires dans nos jeux. C'est une approche que j'aime beaucoup. Je pense que c'est lié à ma propre expérience de la vie.



Quand j'étais petit, je lisais des livres qui n'étaient probablement pas de mon âge. Il y avait des livres que je ne comprenais pas vraiment, c'était difficile.



Si je lisais un livre d'une seule traite, je ne comprenais pas tous les mots, tous les concepts, les idées et messages. Je devais alors laisser mon imagination combler les trous dans l'histoire, ou bien revenir sur certains passages plus tard, afin de mieux comprendre l'histoire. C'est ce processus qui a beaucoup d'influence sur mon travail d'aujourd'hui.



Je sens qu'on peut lire des livres « facile » quand on veut, mais de temps en temps, il faut essayer quelque chose de plus complexe, qui vous donne un sentiment d'accomplissement et de plaisir quand vous finissez par le comprendre.



C'est l'approche que j'aime utiliser, m'assurer qu'il y a un plaisir à comprendre ce qui est conté. »

« Comme vous le savez, cela ne se retrouve dans aucun autre de mes jeux, comme Bloodborne. Je cherchais une occasion de donner vie à cette ambition dans un jeu. Et j'ai le sentiment que ça pourrait fonctionner. C'est vraiment unique, et ce n'est pas la chose la plus consensuelle que je pouvais faire mais ça trouvait parfaitement sa place dans ce projet.

« Prenez Bloodborne, tout le monde n'a pas forcément aimé Yharnam dès le début, mais ici, je voulais que tout le monde aime immédiatement l'environnement de Déraciné. »

Déraciné est prévu pour 2018 exclusivement sur le PlayStation VR.