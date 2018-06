Gust





Tout juste après l'ouverture du site officiel du jeu qui a ouvert ses portes un peu plus tôt en ce début de semaine et peu de temps après son annonce officielle, voilà que Gust vient de balancer un premier communiqué de presse, mais également les premières images officielles de leur futur J-RPG alchimique, à savoir Nelke and the Legendary Alchemists : Atelier of a New Land . Au programme aujourd'hui, on aura quelques détails sur l'univers du jeu et les enjeux qui vont avec, mais également quelques informations sur certains des alchimistes légendaires qui font leur retour dans ce spin-off faisant office de best-of.

Voici les détails en question :

■ Visuel clé :







■ Le début de l'histoire :



Vestbalt.



Dans ce village de campagne reculé, on raconte qu'il y a une relique de sage intacte connue sous le nom de "Grantzvite Tree" (Arbre de Grantzvite).



En tant que directrice, Nelke von Luchetam, une fille qui admire les sages héroïques qui ont sauvé les gens en utilisant cette puissance mystérieuse, développera ce village en cherchant le fameux "Arbre de Grantzvite".



Cependant, Nelke qui est incapable d'utiliser l'art de l'alchimie, pense qu'il faudra beaucoup de temps pour développer le village. Néanmoins, les "alchimistes légendaires" provenant de divers mondes et qui viendront au village un par un aideront le village à se développer à une vitesse incroyable.



Une nouvelle histoire dans la saga Atelier dans laquelle une fille qui ne sait pas utiliser l'alchimie travaillera aux côtés d'alchimistes légendaires pour planter le fruit d'une nouvelle terre qui commencera ici.







■ Protagoniste :



Nelke von Luchetam (doublée par Rina Honnizumi)







Il s'agit d'une prodige diplômée en étant au sommet de sa classe à l'académie de la capitale impériale. Alors qu'elle admire "les Sages de Grantzvite" qui ont sauvé la population grâce à une puissance mystérieuse, elle n'a pour sa part aucune compétence en alchimie. C'est pour cette raison qu'elle cherche um moyen d'aider la population en tant que noble. Elle succède à son père, qui est le seigneur du village, et développera les terres de Vestbalt en tant que directrice.



-Nelke est la nouvelle directrice du pays calme et abondant de Vestbalt. À partir de là, son rêve va se mettre en mouvement.







■ Revitalisez le village et créez votre propre ville :



Les joueurs joueront avec le personnage de Nelke, la toute nouvelle directrice de Vestbalt. Rêvant de l'Arbre de Grantzvite encore invisible, Nelke revitalisera la terre naturellement abondante du village et travaillera avec des alchimistes légendaires pour développer ces terres de manière significative.



-Au début, le village de Vestbalt ne ressemblera à rien du tout...







-Mais avec lees efforts de Nelke et des autres, le village se développera, se transformera en ville et même en cité !







-En développant le village, l'histoire quand a elle progressera également.







Le type de ville que vous développerez vous appartient



Le cadre est Vestbalt, une terre calme et naturellement abondante. Alors que dans un premier temps, il s'agit d'un village sans rien du tout, des gens souhaitant coopérer commenceront à apparaître progressivement si vous ouvrez de petites enseignes et si vous revitalisez le village petit à petit. En travaillant à leurs côtés, vous pourrez développer le village et créer une ville pour vous.



-Placez les bâtiments que vous voulez pour revitaliser la ville.







-Gagnez de l'argent dans les magasins pour développer la ville petit à petit.







-Le type de ville que vous développerez dépend uniquement de vous.







■ Alchimistes légendaires :



Les rassurantes personnes qui coopéreront avec Nelke ne sont ni plus ni moins que des personnages apparus dans les précédents volets de la saga Atelier . Tandis que vous allez bien évidemment travailler aux côtés de ces alchimistes légendaires pour développer votre village, vous pourrez également approfondir vos relations d'amitié avec eux et rencontrer tout un assortiment de personnages des différents titres de la saga.



Ensemble, les alchimistes légendaires vont explorer les maps et vaincre des monstres, synthétiser diverses choses demandées par Nelke, apporter leur aide dans les magasins et bien plus encore. Grâce à la construction de la ville, non seulement la population du village augmentera pour devenir une ville, voire carrément une cité, mais de nouveaux personnages débarqueront également.







Marlone (Marie) (doublée par Haruna Ikezawa)







Une femme vivante qui a fréquenté une académie royale, où elle a réussie à recevoir les grades les plus bas dans toute l'histoire de l'école. Lorsqu'elle rencontre Nelke et les autres, elle décide de les aider pour ce qui est du développement du village en cherchant l'Arbre de Grantzvite.



-Étant donné que Nelke n'a aucune compétence en tant qu'alchimiste, elle laissera les alchimistes légendaires s'occuper de la synthèse. Emprunter leur pouvoir et développer la ville ensemble.







Merurulince Rede Arts (Meruru) (doublée par Satomi Akesaka)







Il s'agit de la fille d'un seigneur d'un certain royaume. Voulant enrichir sa ville natale, elle a participé à un projet de revitalisation en utilisant le pouvoir de l'alchimie. Elle a une brillante personnalité et elle est de nature très positive. Malheureusement, elle a tendance à agir avant de réfléchir.



-Meruru est captivé par les mots de Nelke. Entendre les histoire des autres alchimistes à pour effet de la motiver à bouger.







Ayesha Altugle (doublée par Marina Inoue)







Il s'agit d'une alchimiste qui travaille comme apothicaire dans un atelier isolé. Elle est de nature très calme et fait les choses à son propre rythme et avec une force intérieure incassable.



-Ayesha, que nous n'avons pas vue depuis un moment, s'installe et ouvre son propre atelier. Grâce aux interactions avec les divers personnages, vous serez en mesure d'entendre parler de leurs expériences passées.







Sophie Neuenmuller (doublée par Yuuka Aisaka)







Il s'agit d'une alchimiste itinérante qui a pour but de devenir une alchimiste sur qui tout le monde peut compter. Sa personnalité enjouée illuminent ceux qui l'entourent, mais elle demeure également assez distraite. Elle aime l'alchimie et éprouve une grande joie à l'utiliser pour aider les autres.



-Sophie entre dans l'atelier de Marie et étant souvent énergique. C'est de cette manière que les alchimistes légendaires vont interagir entre-eux.







Viorate Platane (Vio) (doublée par Noriko Shitaya)







Une alchimiste qui vit avec son frère aîné dans le village de Karotte. Sa spécialité comprend toutes sortes de de travaux ménagers, tandis qu'au niveau de sa personnalité, elle est énergique et joyeuse. Elle aime les carottes qui font la renommée du village de Karotte. Et elle a une passion, pour les carottes bien évidemment.



Klein Kiesling (doublé par Tetsuya Kakihara)







Il s'agit d'un alchimiste qui vient d'un monde rempli du pouvoir des êtres connus sous le nom de mana. Tandis qu'il n'est pas du genre à montrer ses sentiments, sa personnalité va progressivement changer...



Vayne Aurelius (doublé par Akira Ishida)







Un jeune homme qui a vécu seul dans les montagnes avec un chat noir. Il a été repéré par une académie pour étudier l'alchimie, où il a appris les bases. Peut-être parce qu'il est calme et qu'il n'excelle pas dans les situations sociales, il semble se retrouver dans les ennuis autour de lui assez facilement.



■ Personnages dessinés par NOCO :



Les personnages de ce jeu sont des illustrations douces et joyeuses du character designer NOCO. Tandis que de nouveaux personnages apparaîtront, les personnages des oeuvres précédentes seront tous représentés et dessinés par NOCO.