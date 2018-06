Jeux Vidéo

Dragon Ball Xenoverse 2 n'en a visiblement pas encore fini avec les DLC.Le producteur du jeu Masayuki Hirano nous avait déjà annoncé il y a quelques semaines l'arrivée prochaine de nouveaux contenus (payants) et de divers MAJ gratuite, et les retour du dernier V-Jump nous dévoile justement l'arrivée pour cet été de Super Baby 2 comme personnage jouable, et ce sur tous les supports (PC, PS4, One et Switch).