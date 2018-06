Editeur : Red Hook Studios

Développeur : Red Hook Studios

Genre : RPG/Rogue-Like

Disponible sur iOS / PC / PS4 / PS Vita / Switch / Xbox One

Date de sortie du DLC : 19 Juin 2018 (PC)

Le DLC (The Color of Madness) est prévu dans un premier temps sur PC, puis plus tard sur consoles.

Au niveau des améliorations du hameau :- le grenier, qui supprime la faim aléatoire dans les donjons- l'institut de géologie, qui augmente les capacités de stockage de l'inventaire d'une unité pour les gemmes- le puits croupi : augmente l'efficacité de l'eau bénite et l'effet de résistance au stress du laudanum (visiblement un nouveau consommable lié au DLC)(images issues du DLC)