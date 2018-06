Pour nous, il s'agit d'avoir le plus grand et le plus beau monde que nous ayons jamais conçu. C'est d'ailleurs en ce sens que nous avons crée ce trailer. Nous voulions montrer la variété des environnements présents, de la jungle aux terres glacées, en passant par le désert... Les Gears ont toujours été une sorte de périple, de voyage et je suis très excité que les fans puissent aller explorer toutes ces contrées.

Après un E3 riche en annonces concernant la licence Gears Of War , le boss de The Coalition Rod Fergusson est revenu sur les ambitions du studio pour ce qui concerne Gears of War 5.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le studio compte aller beaucoup plus loin que le précédent :Une déclaration qui confirme un peu plus la direction semi Open-World que prendrait ce cinquième épisode.