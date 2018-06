Disponible depuis l'E3 2018 le Trailer de Gears Of War 5 est enfin disponible en VOSTFR, lors de ce Trailer nous découvrons que contrairement a Gears Of War 4 l'entente de l' 'escouade est au plus mal.Nous avons aussi a faire a une Kait a tendance paranoïaque et enclin a des cauchemars .La chose la plus intéressante c'est que pour répondre aux cauchemars de Kait , Marcus lui propose d'aller( Genèse des locustes ? ) une phrase qui devrait faire écho chez les fans de la licence !Bon visionnage :