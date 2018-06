Un des grands moments de la conférence de presse Microsoft E3 2018 fut l'annonce officielle de Gears of War 5. La bande-annonce proposait de brefs extraits, montrant les personnages traversant l'eau à bord d'un jet-ski ou d'un voilier, faisant de la tyrolienne dans un environnement forestier luxuriant et faisant exploser les forces acridiennes ennemies au visage. Cependant, cette bande-annonce n'a fait qu'effleurer la surface de ce que le jeu a à offrir et Microsoft a depuis lors révélé quelques autres éléments du gameplay de Gears of War 5.Dans une interview avec Geoff Keighley qui a eu lieu après la conférence de presse Microsoft E3 2018, Aaron Greenberg, a donné aux fans une idée plus précise de ce à quoi ils peuvent s'attendre. Greenberg a expliqué que la "palette de couleurs différentes" de Gears of War 5 n'est pas le seul changement significatif par rapport à ses prédécesseurs, car le nouveau jeu se déroule également dansGreenberg a poursuivi en expliquant que Gears 5 comportera égalementBien qu'il n'ait pas donné beaucoup de détails sur ce à quoi ces aspects du monde ouvert peuvent ressembler et sur l'impact exact qu'ils peuvent avoir sur l'expérience traditionnelle de Gears of War, on nous précise que. Nous fans espèront que dans ce cas, plus grand signifie aussi mieux.Les déclarations de Aaron Greenberg font aussi écho avec ce Tweet du Twitter de Gears of War :De là à y voir une confirmation aux propos de Aaron Greenberg il n'y a qu'un pas : gageons que dans un avenir proche, The coalition nous donne plus de précisions.