Éditeur : NIS America, Inc.

Développeur : Nippon Ichi Software

Genre : T-RPG

Prévu sur PS4/Switch

Date de sortie : 12 Octobre 2018 (PS4/Switch)

Le jeu aura des sous-titres en français ou en anglais

Le choix du doublage en anglais ou en japonais

Site de Nis America

Disgaea 1 Complete est un remake de Disgaea connu sous le nom de Disgaea : Hour of Darkness sortie en Occident sur PS2 (Disgaea DS pour la version DS, Disgaea : Afternoon of Darkness sur PSP et Disgaea PC sur Steam).