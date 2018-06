Ikaruga débarque pour la première fois sur une plate-forme PlayStation et ce dès le 29 juin !

Treasure l'avait promis la semaine dernière et ils ont tenu parole, même si on ne s'attendait pas à avoir sa date de sortie aussi tôt cette semaine. Donc, la version PlayStation 4 de Ikaruga débarquera et ce partout dans le monde le 29 juin au tarif de 980¥/9,99/9,99$. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la société Japonaise Treasure via un tweet sur leur compte Twitter.



Alors oui, certains pourront gueuler à cause d'un prix différent de la version Switch et je les comprends tout à fait (5,00€ de différence tout de même). Mais il faut savoir qu'il faut surtout en vouloir à l'éditeur Nicalis qui a certainement dû se mettre une bonne part dans les poches. Je ne pense pas que la faute en incombe à Nintendo, car si ce serait le cas, tous les jeux eShop coûteraient plus chers sur cette plate-forme, ce qui n'est heureusement pas le cas. Bref, étant donné que Treasure auto-édite leur jeu comme ce fut le cas pour les versions Xbox 360, Steam et Android, logique que le tarif de la version PlayStation 4 soit le même que les plate-formes citées, puisque c'était également le cas pour ces versions.



Donc, Ikaruga dans sa version PlayStation 4 est un portage complet de la magnifique version Steam. Toutes les fonctionnalités de cette version sont donc implémantées d'office, comme les modes "Double Play", "Prototype", "Replay", "Ranking Download", "Rotation d'écran" et "Shooting Horizontal". Le tout agrémenté de nouvelles icônes concoctées par Treasure eux-mêmes et surtout d'une résolution en 4K sur PlayStation 4 Pro, à condition de disposer d'un moniteur 4K.



Pour rappel, le Shoot'em Up Ikaruga fut tout d'abord sorti en 2001 dans les salles d'Arcade Japonaises, puis en 2002 toujours au Japon sur Dreamcast, vient ensuite la version Game Cube en 2003 partout dans le monde, la version Xbox 360 en 2008 partout dans le monde, avant de sortir mondialement en 2014 sur Steam et en mai 2018 sur Switch.



Voici un résumé de la page Steam du jeu :

À propos :



Tirer ! Esquiver ! et ... Réussir un hit !?



Ikaruga est un Shoot'em Up vertical qui dispose d'un gameplay basé sur un système de polarité unique. Changez la polarité du vaisseau, puis tirez sur les ennemis et absorbez leurs tirs ! Atteignez le meilleur score possible en effectuant des combos en chaîne !



Caractéristiques :



* Le joueur peut tuer tous les ennemis et leurs tirs sont noirs ou blancs. La polarité du joueur peut être changée à volonté.



* Votre vaisseau peut absorber les balles ennemies, mais uniquement si la polarité de l'ennemi et leurs tirs sont de la même couleur que votre vaisseau. Les tirs absorbés rempliront une jauge qui peut être utilisé pour balancer des lasers (libération de puissance).



* Vaincre trois ennemis qui ont tous la même polarité permet d'obtenir un bonus de chaîne ! Réussir un score élevé est un vrai casse-tête et fait limite office de puzzle !



* Les graphismes en 3D sont spectaculaires. Le jeu est rapide et fluide.



* Il y a un mode de jeu local à deux joueurs et le fameux mode "Double Play". Ce dernier consiste à jouer tout seul avec deux contrôleurs.



* Il y a cinq niveaux conçus de manière tactique et disposant chacun d'un boss.



* Il y a trois niveaux de difficulté : Facile, Normal et Difficile. Changez votre façon de jouer et votre tactique selon le niveau de difficulté.



* Il y a deux modes de jeu : Arcade et Prototype.



* L'enregistrement des données de replays est disponible. Vous pouvez également les télécharger depuis le leaderboard online.



* Il y a également la prise en charge du mode vertical. Vous pouvez également jouer au jeu comme si c'était un Shoot'em Up horizontal en faisant pivoter votre écran de jeu.



* Le jeu prend en charge la manette Xbox 360, mais également le duo clavier/souris.