Tales of Vesperia fait son retour sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam !

C'était du tout vu étant donné le teasing de Bandai Namco et du site Gematsu.com. Donc durant la conférence de presse de Microsoft à l'E3 2018, Bandai Namco a annoncé que Tales of Vesperia : Definitive Edition sortirait sur Xbox One donc, mais également sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam. Le jeu sortira dès cet hiver partout dans le monde.



Voici un aperçu du jeu, via Bandai Namco :

Tales of Vesperia : Definitive Edition incluera une résolution améliorée, de nouveaux personnages, de nouveaux événements et du contenu supplémentaire jamais sorti du Japon. Cette version mise à jour de ce classique du J-RPG sortira cet hiver.



Suivez Yuri Lowell, un résident du quartier inférieur de la ville de Zaphias et ancien chevalier impérial, alors qu'il accepte une mission visant à récupérer un noyau de Blastia volé et qui servait à réguler l'approvisionnement en eau de son quartier. Cette mission plutôt simple va alors se transformer en une série d'événements où Yuri va se lier d'amitié avec un groupe de personnages haut en couleur, tout en voyageant dans des endroits exotiques et en se retrouvant mêlé à un complot néfaste qui menace la destruction de la planète entière.



Tales of Vesperia : Definitive Edition permettra pour la première foiss en Amérique du Nord et en Europe de jouer avec deux nouveaux personnages jouables. Il s'agit de Patty Fleur, une jeune pirate à la recherche de ses souvenirs perdus, mais également Flynn Scifo, le meilleur ami et rival de Yuri Lowell. Avec ces deux nouveaux personnages jouables, Tales of Vesperia : Definitive Edition incluera de nouveaux passages scénaristiques, mais également de nouveaux lieux et costumes qui seront entièrement inédits pour les joueurs occidentaux.



Tales of Vesperia : Definitive Edition utilise une version spéciale du fameux système de combat de la saga Tales of , à savoir le "Linear Motion Battle System". Les joueurs prendront le contrôle de l'un des membres du groupe dans des combats en temps réel, tandis que les trois autres membres du groupe seront contrôlés par l'IA, mais vous pourrez leur assigner des ordres et des Artes. Les joueurs pourront changer de personnage parmi les quatre quand ils veulent en plein combat et pourront aussi bien effectuer des attaques physiques, magiques et des Mystic Artes.

Et voici également la fiche d'information du jeu :

Spécificités :



* Plate-formes : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam



* Genre : Jeu de Rôle



* Date de sortie : Hiver 2018



* Éditeur : Bandai Namco Entertainement



* Développeur : Bandai Namco Studios



* Joueurs : 1 joueur et 2 à 4 joueus en coop locale



* Évaluation : RP



* Localisation :



* Doublage : Voix Anglaises et Japonaises



* Textes : Anglais, Français, Espagnol, Portugais et Brésilien



À propos :



* Un conte aimé de retour ! - L'histoire d'un jeune héros en quête de justice qui à captivé les fans de la saga Tales of revient sur Xbox et arrive pour la première fois sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam !



* Une édition tout en une ! - Plongez dans la version définitive édition de ce jeu avec des graphismes en Full HD mis à jour, de nouvelles pistes musicales,des mini-jeux passionnants, de nouveaux boss et toute une collection de costumes inédits en DLC !



* L'équipe se renforce ! - Yuri part à l'aventure avec Estelle, une jeune femme noble. Il y rencontrera Karol, un jeune garçon à la poursuite d'une guilde à laquelle il appartient, Rita, une magicienne excentrique, Raven, un archer décontracté, Judith, une dragonnière mystérieuse et Repede, un chien qui fume des pipes... Et maintenant, deux autres personnages jouables se joignent à la fête !



* Patty Fleur - Une jeune pirate joyeuse et coriace à la recherche de trésors et d'aventures... Mais surtout de ses souvenirs oubliés.



* Flynn Scifo - Le meilleur ami de Yuri Lowell, mais également un chevalier impérial. Cette fois-ci il se joint au groupe jusqu'à la fin du voyage.

Pour finir, je vais détailler un peu les ajouts de la version PlayStation 3 :

Comme dit au-dessus, Patty Fleur et surtout Flynn Scifo sont jouables. Patty Fleur se joindra plusieurs fois dans votre groupe de manière temporaire, mais rejoindra définitivement l'équipe pendant la traversée "Des Sables de Kogorh". Elle est à la recherche de ses souvenirs perdus, mais cache bien évidemment un autre secret.



Flynn Scifo rejoindra également l'équipe à plusieurs reprises. En plus d'avoir un style de combat plutôt bon, il est du même niveau que Yuri Lowell. Mais pour que Flynn Scifo rejoigne définitivement l'équipe, il faudra attendre d'entrer dans le dernier donjon. Mais se révèle très utile au combat.



Il y a également de nouveaux ennemis et boss. Mais on s'attardera uniquement sur les boss et je vais en citer quelques-uns. On pourra désormais affronter Don Whitehorse, il s'agit ni plus ni moins que du chef des guildes de la ville de Dahngrest. On pourra également affronter le chef de la guilde "des Lames Chasseresses", à savoir Clint. Citons également des boss comme Sword Dancer ou encore Green Menace et vous comprendrez que cette version est radicalement différente de la première.



Il y a également de nouvelles armes, armures et autres pièces d'équipements. Mais ce serait trop long de toutes les lister.



Il y a également de nouveaux costumes. La version Xbox 360 en proposait déjà quelques-uns, mais la version PlayStation 3 s'est permis le luxe d'en rajouter. Pour vous donner un exemple, on a des costumes de Eternal Sonata , Soul Calibur ou encore Tales of the Abyss .



Il y a également de nouveaux événements, de nouvelles cinématiques, les cinématiques de base refaites pour y inclure les nouveaux personnages jouables. On a également la possibilité de zapper les scènes, certaines musiques ont changées et d'autres ont été rajoutées pour l'occasion.



Des personnages du film Tales of Vesperia : The First Strike comme les deux jumelles ont également été rajoutées. Toujours à propos de Tales of Vesperia : The First Strike, on peut également avoir en DLC la tenue fu film pour Yuri et Flynn.



Au niveau des petits trucs sympas, on peut également rentrer dans la chambre d'Estelle, mais ce sera pour une quête destiné à entrer dans le tout nouveau donjon optionnel créé pour cette version et accessible via le Sanctuaire de Zaude.



Il y a également des mini-jeux. Celui du Snowboard est bien sympathique. Il y a également de nouveaux titres, deux nouvelles armes maudites à collectionner pour Patty et Flynn et également de nouvelles recettes de cuisine.



Enfin, il y a également de nouveaux donjons. Certains sont liés à l'histoire de Patty, tandis que d'autres servent à rallonger l'histoire principale. Je pense notamment au passage souterrain se trouvant à la taverne de la ville de Dahngrest. Signalons également que les Aer Krene sont désormais peuplés de monstres et que le Manoir de Ragou est désormais plus long.