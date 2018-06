Cyberpunk 2077

DJ Hyper

Au terme de six éprouvantes années faites d’attente, d’espoirs et même de désillusions, ce moment est aujourd’hui venue. Et quel meilleur lieu pour revenir dans la lumière que sous le soleil de la Californie a l’occasion de l'E3 se tenant actuellement à Los Angeles. Il ils étaient fortement pressentis en amont, passif commun oblige, les Polonais de chez CD Projekt ont donc bel et bien marqué de leur présence la conférence de Microsoft avec un tant attendu nouveau trailer sur scène pour un cyberpunk 2077 revigoré. Inutile d’en dire beaucoup plus, retenons seulement la musique nommé "Spoiler" composée parGageons que l’E3 nous en dira un peu plus quant au projet dans les jours à venir, notamment avec une présentation d’une heure organisé en behind close door cependant uniquement réservée aux journalistes. N’oublions pas non plus le jeu des interviews auquel se prêteront certainement les développeurs sur place. Inutile de préciser que votre serviteur s’engage à ne pas en rater une miette. Amis cyberpunks, bonne soirée à vous. Huit petites images avant de se quitter