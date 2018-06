Tests

Passé totalement sous mon radar jusqu’à tomber sur un article du spécialiste de l’actualité des indés (thx Nicolasgourry),a donc fini par atterrir dans ma bibliothèque Switch. Après avoir passé avec succès (mais de peu) la campagne Kickstarter, le titre des allemands deentendait bien nous offrir un petit trip d’action/platformer 16bits, mais ce qu’il réussi dans la forme échoue totalement dans le fond.Car au départ, tout va bien et on a réellement l’impression d’avoir ressorti une vieille cartouche Snes ou Megadrive, avec ses sonorités et son rendu d’une époque lointaine. Le jeu nous fait donc incarner un renard qui va devoir sauver le monde après qu’un gros pigeon ait négocié avec lui pour ne pas se faire bouffer (passons), ce qui va donc se traduire par visiter quelques niveaux, une poignée de boss mais également un petit coté Metroidvania grâce à l’augmentation en puissance de notre « héros » via quelques piécettes, et l’apport de nouvelles flèches magiques à chaque boss battu. Si ce n’est quelques petits problèmes dans le gameplay, notamment le fait que chaque type d’attaque est dédiée à une unique position (vous ne pouvez par exemple pas tirer autrement que pieds au sol), tout était à peu près réuni pour en faire un titre sympa pour les amateurs de rétro. Sauf que.Déjà, il n’y a que huit stages. Alors oui, ils sont plus longs qu’un platformer classique (peut-être même trop longs en fait) mais forcément, la variété des décors en prend d’office un sérieux coup dans le museau. C’est donc court ? Pas tant que ça en fait mais pas pour les bonnes raisons : chaque stage va devoir être traversé plusieurs fois non pas pour le 100 % uniquement mais bien pour la progression. A chaque nouvelle étape, il faut x nombre de graines parfois très bien planquées donc il vous arrivera de faire un premier rush pour repartir avec peu de choses, un deuxième pour gratter un peu plus, mais également un troisième voir quatrième lorsque vous aurez les bonnes flèches à disposition. Incroyablement usant. Si on rajoute à cela des phases de shoot mal pensées, des boss peu étudiées (mention spéciale au dernier avec un seul pattern par phase) et un level-design assez commun,n’aura donc pas eu besoin d’avoir été attendu très longtemps pour être une jolie déception à l’arrivée.