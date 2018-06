C’est finalement le 5 juin 2018 que les possesseurs de Vita européenne pourront poser la main sur le jeu, dans une version bénéficiant de la dernière MàJ réglant les divers bugs qu'avaient fait remonter les joueurs nord-américains.Disponible donc depuis le 24 avril de l’autre côté de l’Atlantique, et depuis fort longtemps surou, rappelons que le jeu deest un J-RPG fait par des occidentaux, malheureusement non traduit pour les allergiques à l'anglais.

posted the 06/02/2018 at 10:34 AM by iglooo