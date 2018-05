L'histoire musicale a été écrite par le co-créateur de Soldats Inconnus Vous suivrez les aventures de Kaito et Aya.-30 environnements différents.

Éditeur : Plug in Digital (PC) / Playdius (Switch) Développeur : Digixart Genre : Musique/Runner Disponible sur Mobile Prévu sur PC/Switch Date de sortie : 21 Juin 2018

Who likes this ?

posted the 05/24/2018 at 07:00 PM by nicolasgourry