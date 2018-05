Grosse surprise,sera désormais pris en charge dès le lancement deplutôt que dans une mise à jour comme annoncé précédemment. Plus de détails sur cette fonctionnalité seront annoncé plus tard.On a également une fenêtre pour la beta, qui doit donc arrivé plus tard dans l’année. Tout ce que les joueurs auront créé dans bêta se retrouvera au lancement du jeu. De plus d'après une présentation quea tenu récemment, la variété des jeux/expériences disponibles est déjà impressionnante. D'ailleurs un des jeux (de type aventure textuelle) nécessite plus d'une dizaines d'heures à compléter, il n’y aura donc pas seulement de "petites expériences"Des points d'expérience sont également attribués pour jouer à Dreams ou même pour créer quoi que ce soit. Au fur et à mesure de votre classement, vous gagnez des titres que vous pouvez joindre à votre profil. Différents titres seront décernés pour différentes tâches accomplies. Si, par exemple, vous êtes doué pour créer de la musique, vous obtiendrez des titres spécialement créés pour honorer les créateurs. Il n'y a pas non plus de limite de niveau et le studio continuera à mettre à jour Dreams avec de plus en plus de titres au fur et à mesure de votre progression. Il y aura aussi un site web où les joueurs pourront regarder toutes leurs statistiques et niveaux qu'ils ont joué, apprécié, partagé,etc..Le titre possède aussi un système robuste pour trouver et jouer aux jeux d'autres personnes : Il est possible de ne jamais rien faire de soi-même, et d'exister dans Dreams uniquement en tant que joueur. Vous pouvez en effet créer des playlistes de contenu d'autres personnes à partager en plus de la fonctionnalité auto-surf qui le fait à votre place.Les tuto ont également été repensé par rapport à LBP, ils ressemblent un peu plus à la réalisation d'un jeu, d'un film ou d'un morceau de musique. l'équipe a également mit en place des défis communautaires hebdomadaires qui portent sur un thème ou une scène si vous êtes à court d'idée.Media Molecule en profite également pour