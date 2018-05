Et oui, comme le disais Jacques "putain, deux ans ! "C'est donc le deuxième anniversaire d'Overwatch, et pour fêter ça, Blizzard met les petits plats dans les grands :- Nouvelle carte de combat chacun pour soi : Petra- Mode compétitif en match à mort- Tous les cosmétiques de tous les events depuis le lancement du jeu sont de nouveaux disponibles à l'achat ou dans les coffres.- Tous les modes de jeux depuis les tous premiers events seront de retour via une rotation quotidienne dans le mode arcade, y compris le Lucioball ou les modes PvE.- Bien sûr de nouveaux cosmétiques dont 8 légendaires.Par contre le MAJ risque d'être bien lourde !Tout ceci débutera le 22 Mai, on suppose à 20h comme d'habitude.Vous aurez bien entendu en cadeau une lootbox à votre première connexion !Pour parfaire le tout sachez qu'un weekend gratuit est prévu essayer le jeu à partir du 25 au 28 Mai !