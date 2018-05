Taiko no Tatsujin





Une version spéciale avec Kirby et Squid de Splatoon 2 en invités !

Après les premières informations autour du jeu, voilà que Bandai Namco accélère sa communication et annonce aujourd'hui-même une date de sortie pour leu musical Taiko no Tatsujin : Nintendo Switch Version ! . Le jeu sortira le 19 juillet au Japon sur Nintendo Switch au tarif de 6,100¥, c'est en tout cas ce qu'a annoncé Bandai Namco . De plus, la firme Japonaise en a profité pour balancer de nouvelles informations autour dj jeu, mais également de nouvelles images et le trailer qui va avec.



Voici les détails en question :