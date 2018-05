Sommaire

Brothers to the end

Mode : TDM (2v2) avec Double XP



Rounds à gagner : 2



Nombre de reapparition 6



Endroit de réapparition : Près du second joueur



Cartes : Harbor, Lift, Relic, Avalanche, Canals, Checkout, Diner, Harbor Haze, Hôtel, Lift Apex, Raven Down, Rustlung, The Slab.



Défis Skins d'armes flamboyantes

(Skin Flamme : Overkill et Boltok)



Compléter 10 matchs de Brothers To The End ou Social TDM



(Skin Flamme : Lanzor et EMBAR)



Gagnez 10 matchs de Brothers To The End ou Social TDM

Pénalité d'abandon

LE PACK DELTA CLASSIQUE EST DE RETOUR !

2v2 événement Brothers To The End commence le jeudi 3 mai .Gagnez les dernières peaux d'armes flamboyantes dans Brothers To The End.Le Classic Delta Gear Pack est de retour dans le magasin pour cet événement.XP et les pénalités d'abandon basées sur les crédits à venir dans les 2 prochaines semainesC'est presque arrivé - Brothers To The End (avec Double XP) arrive dans Gears of War 4 plus tard aujourd'hui jusqu'au 14 mai !Prenez un ami et affrontez d'autres duos dans cette variante 2v2 TDM, avec moins de respawns et des temps de respawn plus courts par rapport à la TDM régulière. Voici un aperçu des paramètres que nous utilisons pour cette première version de BTTE :Complétionnistes, préparez-vous. Les 3 derniers Skins flammes ( l'EMBAR, Boltok et Overkill ) sont à saisir dans le cadre du BTTE ! Vous aurez également une deuxième chance d'avoir le lanzor flamme dans le cadre des défis.Voici comment vous allez collectionner ces peaux d'armes flamboyantes avec l'ailier Gears de votre choix :Tout comme le défi Griffin, vous serez en mesure de suivre vos progrès pour ces défis dans le Guide Xbox comme n'importe quelle autre réalisation. Une fois terminé, rendez-vous sur gearsofwar.com/en-us/my-rewards (la page sera en direct une fois l'événement commencé) pour réclamer instantanément vos skins.BTTE et ses défis associés seront disponibles du jeudi 3 mai à 15 heures du matin au lundi 14 mai à 10 heures du matin.Au cours des derniers mois, nous avons pris des mesures croissantes contre les rages quit sur Gears of War 4. Nous avons doublé les temps de suspension initiale de 15 minutes à 30 minutes, et nous avons récemment introduit la " honte " sur le tableau d'affichage qui continue de montrer les démissionnaires après leur départ pour faciliter les rapports.Notre prochaine étape est d'essayer un autre niveau de pénalités d'abandon qui aura un impact sur l'XP et le solde créditeur du renonceur en combinaison avec les pénalités de temps existantes. Nous espérons que ces mesures supplémentaires - lorsqu'elles seront introduites - amélioreront l'expérience de jeu pour tout le monde en punissant les personnes qui cessent de fumer avec un impact à plus long terme.Nous parlerons davantage de ce système au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la période d'essai qui débutera dans les deux prochaines semaines.Dans l'esprit de Brothers To The End, nous ramenons le Classic Delta Pack pour la durée de l'événement BTTE. Ce coffret d'équipement de crédit 2000 comprend des modèles Classic Gears 1 de Marcus, Dom, Cole et Baird à collectionner aux côtés de nos skins d'armes de célébration du 11e anniversaire.