Lutte contre le Rage Quit et pénalité d'abandon

Fin du Speed Run sur Virée Sanglante

À demain pour le 14 eme Quoi de neuf de la semaine.?

Aujourd'hui The Coalition a publié une petite mise à jour pour Gears of War 4 qui est maintenant disponible en téléchargement. Cette petite mise à jour est principalement pour ajouter du contenu pour les futurs Gear Packs.A partir d’aujourd’hui sur le tableau affichant le récapitulatif des scores le message QUIT apparaitra à côté du (ou des) joueur qui aurons quitté prématurément les parties. Cela facilitera le suivi et le signalement des lâcheurs qui ont quitté le jeu .Dans un proche avenir, nous mettrons à l'essai d'autres pénalités d'abandon par le biais de réductions de crédit pour une période limitée afin de lutter contre l'abandon . Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles dans les semaines à venir.Nous ciblons constamment les méthodes de Speed Run les plus agressives qui impliquent de manipuler les Spawns avec un minimum d'effort. Nous voulons préserver l'intégrité de la Horde pour les joueurs qui cherchent à trouver des matchs légitimes avec des groupes.