Éditeur : NIS America

Développeur : YummyYummyTummy

Genre : A-RPG

Date de sortie : 1 Juin 2018 (Europe)

Voix : Japonaise ou Anglaise / Texte : Anglais

Fallen Legion : Rise to Glory, qui est, contient les jeux Sins of an Empire, sortie sur PS4 et Flames of Rebellion sortie sur PS Vita.Nouveau contenu :-Jouer à la fois à Fallen Legion: Sins of an Empire et Fallen Legion: Flames of Rebellion sur la même carte de jeu-Recruter des personnages d'une saga pour jouer dans l'autre-5 nouveaux personnages jouables-Nouveaux embranchements pour l'histoire et 16 niveaux inédits-Nouveaux boss-Combat améliorées avec l'ajout d'attaques-Des batailles remixées à la fois dans les modes New Game+ et dans One Life