Classement de la saison 4 commence à la mi-mai.Notre premier événement 2v2 arrive la semaine prochaine avec de nouveaux défis de Skins d'armes flammeUne petite mise à jour pour Gears of War 4 sera déployée le 1er mai.Si vous lisez ceci le jeudi 26 avril, nous avons des nouvelles de quelque chose que vous ne voudrez pas manquer.Notre chef de studio et figure de proue de longue date de Gears Rod Fergusson se joindra à nous sur notre Gears Weekly Live Stream ! Avec la fin récente de la série comique Rise of RAAM, Rod sera de passage pour répondre à vos questions .Nous sommes enthousiastes à l'idée de ramener le Rodcast cette semaine (bien qu'avec un peu plus de qualité de production que nos Rodcasts habituels ! Branchez-vous sur live.gearsofwar.com à 3pm PT / 6pm ET aujourd'hui pour voir le flux et remporter la prochaine récompense exclusive du District Weapon Skin viewer.Vous avez demandé, nous faisons ! Profitez de notre dernier week-end Global Double XP à travers Versus et Horde à partir de 10h le vendredi 27 avril jusqu'à 10h le lundi 30 avril.Il est temps de finaliser les rangs de la saison 3 ! La Saison 4 arrive dans Gears of War 4 à la mi-mai, réinitialisant le terrain de jeu une fois de plus.Nous vous en dirons plus sur la Saison 4, y compris une date limite spécifique au début du mois de mai. Dans le cadre de la saison 4, l'équipe explore les améliorations potentielles à la conception du système de classement en se basant sur les commentaires reçus au cours de la saison 3.Nous sommes ravis de confirmer que notre premier événement 2v2 arrivera la semaine prochaine avec deux nouveaux défis pour les 3 skins d'armes flamme restantes et une opportunité de bonus pour ramasser le lanceur flamboyant. Les défis pour cet événement utiliseront le même système que nous avons utilisé pour Griffin - dès que vous aurez terminé votre défi, vous pourrez ajouter vos skins de récompense directement à votre inventaire par le biais de GearsofWar.com. Nous aurons toutes les infos sur notre premier événement 2v2 dans What's Up de la semaine prochaine.Une petite mise à jour sera déployée sur Gears of War 4 le 1er mai incluant le support pour les prochains Gear Packs et quelques corrections mineures. Surveillez les notes de mise à jour au fur et à mesure que la mise à jour sera disponible le mardi.Au cas où vous auriez manqué les nouvelles en début de semaine, The Rise of RAAM graphic novel sera disponible le 26 juin avec les quatre numéros parus plus tôt cette année. Dans cette baisse de nouvelles, nous avons également commencé quelque chose qui nous a vraiment enthousiasmés ici au studio - le premier tirage du roman graphique comprendra un Rise of RAAM Mega Pack !Le RAAM ci-dessus sera garanti dans le cadre du Rise of Raam Mega Pack, qui contient également 10 autres cartes comportant des skins d'armes thématiques Rise of RAAM et un emblème.Le code Mega Pack sera imprimé sur un encart qui sera inclus avec la bande dessinée (ainsi que des instructions sur la façon d'échanger le code et de déverrouiller le contenu du jeu). En raison de la popularité de la série, nous vous encourageons à pré-commander votre exemplaire dès maintenant chez Barnes & Noble, Amazon ou votre magasin de bande dessinée local pour vous assurer de ne pas manquer la première impression !Note : Le Mega Pack Rise of RAAM sera également disponible plus tard séparément pour l'achat en espèces et sera éventuellement disponible pour les crédits.A la semaine prochaine