L'action se déroule dans une petite ville fantasque : Flatwood Peaks, un événement est arrivé, la mort est en vacances.Vous devrez aider les fantômes qui hantent la ville et résoudre le mystère de votre propre disparition.

Éditeur : Rising Star Games Développeur : Zoink! Genre : Plateforme/Aventure Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : Aout 2018 Le jeu sortira en dématérialisé et physique

posted the 04/26/2018 at 05:35 PM by nicolasgourry