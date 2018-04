Éditeur : Daedalic Entertainment

Développeur : Daedalic Entertainment

Genre : Aventure/ Narratif

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Aout 2018

Il sortira en démat et physique.

State of Mind est un thriller futuriste teinté de transhumanisme.Un monde déchiré entre réalité matérielle dystopique et futur virtuel utopique.Vous incarnez Richard Nolan, un journaliste de Berlin. Vous découvrez que vous souffrez, avec votre femme et votre fils, des séquelles d'un accident. Vous souffrez d'une amnésie partielle.Vous devrez réunir votre famille et retrouver vos souvenirs.-8 Personnages jouable.