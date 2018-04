Sega

Aujourd'hui-même, lors d'un broadcast durant lese déroulantdans la ville deà enfin montré à quoi ressemblait la versiondeen occident).Le jeu a été présenté en mode portable et le tout a été filmé via l'écran de la console, en précisant tout de même que le jeu est toujours en développement. Mais le fait intéressant, c'est que le premiera également été annoncé sur. Ce portage sortirapour un tarif de. Mais là ou c'est intéressant, c'est que ceux qui achèteront la versiondese verront offrir une grosse réduction et payeront le jeu uniquement. En précisant que tous les DLC seront directement inclus.Malheureusement il y a une mauvaise nouvelle, en effet, la versiondevient d'être repoussée au Japon et les deux jeux sortiront quasiment en même temps. À l'heure actuelle, aucune information n'est disponible concernant l'influence que cela pourrait avoir concernant la version occidentale sur, puisque le jeu est déjà prévu en Amérique du Nord et en Europe. Concernant son prix, la versioncoûtera, plus les taxes.Voici maintenant un peu de gameplay de la versionPour rappel, la versiondeest désormais disponible au Japon, que ce soit en boîte ou en dématérialisé. Tandis que la version occidentale sortira cet automne sur. En signalant qu'outre le fait que les précommandes sont désormais ouvertes à tous, le J-RPG développé parpour le compte desera également traduit en plusieurs langues, dont le Français et qu'il contiendra le dual-audio.