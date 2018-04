-Une durée vie de 8 heures.-plus de 2 heures de narration avec voix intégrale en anglais et en japonais.-35 lieux différents.-60 FPS (Portable : 720p / Salon 1080p).Pour la version Switch, du nouveau contenu :6 nouveaux lieux + 5 missions en solo rajouté + 3 missions de «distraction».

Éditeur : Koch Media Développeur : Deep Silver Genre : Shoot 'em up Disponible sur Mobile Date de sortie : 19 Avril 2018 (Switch) Le jeu a été repoussé du 22 Mars au 19 avril 2018. Prix : 19,99€ / Taille : 2845,84 MB Langues : Japonais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Coréen, Russe, Chinois, Anglais

