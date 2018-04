Bonsoir !C'est bon, les archives d'Overwatch sont enfin ouvertes !Nous allons donc pouvoir rejouer le PVE Insurrection King's row, mais aussi un nouveau PVE.Cette fois nous incarnerons les membres de Blackwatch, qui suite à un attentat contre les locaux d'Overwatch partent donc dans le but de capturer Antonio, un des chefs de la Griffe à Venise.Ce qui du coup nous donnera l'occasion de découvrir une nouvelle map Rialto, qui sera une carte d’escorte.En attendant elle nous servira pour cet event de carte de PvEn y affrontera plusieurs types de soldats de la Griffe, comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessousOutre ses deux modes de jeu nous auront comme toujours des skins liés plus ou moins à l’événement, je vous en propose quelques uns ci dessous :La MAJ pèse lourd par contre !On peut aussi supposer que les derniers équilibrages du PTR seront aussi appliqués à l'occasion de cet MAJ, avec entre autres quelques améliorations de Faucheur (comme sortir de la forme spectrale quand on veut ! ), Mei qui peut à présent vous geler à travers un coéquipier, ça risque de rager, et enfin une diminution des dégâts des micro missiles de DVa...oui Dva qui ne devait pas être modifiée d'après les déclarations récentes des développeursAmusez vous bien !