Éditeur : Team17

Développeur : MakinGames

Genre : Beat'em all

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 8 Mai 2018

, fondé par des anciens deSi vous aimez les Beat'em all en 2D des années 80-90, le jeu est fait pour vous.Dans la veine de Double Dragon, Streets of Rage et Final Fight.Vous pourrez incarner Nikki Rage ou Rick Justice.-Jouable en solo ou à 2 en local co-op (le deuxième joueur peut vous rejoindre n'importe quand).-5 défis à compléter par niveau.-Tour peut être utiliser comme une arme.-1080p/60fps