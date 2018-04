Les rumeurs étaient donc fondées : en plus de l'insurrection à King's Row, un second mode PVE va faire son apparition dans Overwatch à l'occasion du nouvel event !Suite à plusieurs attaques de la Griffe sur les locaux d'Overwatch, Jack Morrison autorise une opération secrète de Blackwatch, en vue d’extraire l'un de leur soutien les plus influents, Antonio, qui se trouve à Venise.Vous incarnerez donc au choix Gabriel Reyes, Moira, Mc Cree et Genji pour mener à bien une opération qui n'aura aucune existence officielle.Je vous invite à consulter le comics ICI pour vous mettre dans l'ambiance.L'opération se déroule sur la map Rialto qui sera très bientôt disponible sur le PTRDébut de l'opération le 10 Avril.Nous vous rappelons que ce ne sont pas moins de 160 cosmétiques qui seront à gagner lors de cet event