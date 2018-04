Voici la présentation du nouvel événement Overwatch, comme teasé depuis quelques jours c'est donc le retour de insurrection cette fois-ci baptisé "Les archives d'Overwatch"Comme vous les voyez dans la vidéo les annonces seront étalées sur la semaine, en particulier Mercredi lors du stream de l'Overwatch League.Pour le moment on sait que le PvE sera de retour (avec insurrection King's Row jouable avec les quatre héros de base, mais aussi avec les autres personnages, avec Bastion ça risque d'être un massacre ) ainsi que tout un tas de cosmétiques !Le teasing et les rumeurs nous laissent entendre qu'on aura aussi l'occasion de rejoindre les rangs de blackwatch, au côté de Moira, Genji, McCree ou encore Gabriel Reyes !L'événement se déroulera du 10 au 30 avril.

