name : Gears Of War France

title :

screen name : gearsofwarfrance

official website :

creator : negan

creation date : 09/05/2017

last update : 04/02/2018

description : Tout savoir sur la franchise Gears of War ,Solo et événements multijoueur. Un groupe alimenté par un fan de la 1 ère heure . N'hésitez pas à me rejoindre, commentez, abonnez-vous.

tags : gears of war 4 jd fenix coalition locuste

articles : 41

visites since opening : 64977

subscribers : 6