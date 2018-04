Sommaire

La mise à jour d'avril 2018

Les retours de Big Rig Dizzy Dizzy

Chasse aux lapins

Juvie Madness

Pâques Easter Egg Skin Set

La mise à jour d'avril 2018 est maintenant disponible !L'événement de Pâques est maintenant actif, y compris la chasse au lapin et la folie juvénile.Big Rig Dizzy (et quelques Esports Skins surprise) arrivent plus tard dans la journée.Nouveaux renseignements sur les baisses de grade signalées dans la communautéLe premier événement 2v2 arrive à la fin du mois d'avril.pour Gears of War 4 est maintenant disponible !Notre mise à jour d'avril se concentre sur l'introduction du cadre nécessaire pour supporter les modes de jeu 2v2 ! Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'ajouter cette fonctionnalité qui nous permet d'organiser des événements spéciaux préférés des fans comme Brothers To The End, 2v2 Gnasher fights sur Raven Down et bien d'autres choses encore. Nous espérons que vous êtes aussi excités que nous.Nous lancerons le premier de ces événements à la fin du mois d'avril, une fois les tests terminés. Restez à l'écoute de What's Up pour toutes les dernières nouvelles sur le moment où le premier événement 2v2 frappera Gears of War 4.Aujourd’hui l'événement de Pâques commence avec le retour de certains des événements préférés des fans et un nouveau personnage à collectionner !Le seul et unique Dizzy revient avec la variante classique du personnage Big Rig Dizzy !Suite à la rétroaction du COG Cadet et du Spectral Gear Packs, nous allons essayer quelque chose de différent avec ce Gear Pack en offrant à la fois un 400 crédits et 2000 Credit Gear Pack simultanément.Notre objectif avec ce test est de voir quel type de Packs vous préférez - 3 Packs Card Gear à une valeur de crédit plus faible ou 5 Packs Card Gear à une valeur de crédit plus élevée. Comme nous l'avons mentionné sur nos Live Streams hebdomadaires, cela fait partie de nos efforts pour essayer différentes approches avec nos Gear Packs et obtenir vos commentaires !Bunny Hunt revient sur Gears of War 4 après une année de pause ! Pour ceux d'entre vous qui l'ont raté, Bunny Hunt est un Sniper en arme de départ et le , EMBAR en arme de terrain , le leader se baladera avec une tête de lapin géant.Leaders - méfiez-vous de ces oreilles de lapin qui sortent de la couverture et donnent votre position. Il y a 5 scopes qui vous attendent pour vous sortir !Juvie MadnessJuvie Madness est de retour pour notre événement de Pâques avec un nouveau butin de Midnight Omen Skin ! Combattez des vagues sur des vagues de Rejetons avec des fortifications affaiblies et des vagues ennemies aléatoires et des Boss aléatoire dans cette variante de 25 vagues de la Horde.Nous sommes en train de mettre à jour la bonté chocolatée à moitié déballée de la peau de l'oeuf de Pâques de l'an dernier pour couvrir les 14 skins d'armes. Tous les 14 skin d'œufs de Pâques seront craftable pour la durée de l'événement !Vous avez peut-être remarqué que nous ne faisons aucun Weapon Skin Challenges pour cet événement. N'ayez crainte - nous nous assurons de terminer le déploiement des récompenses pour les skin des armes existant avant d'en lancer d'autres. Flamme Skin Challenges sera de retour à la fin avrilÀ la semaine prochaine.