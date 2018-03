Xbox 360

Bonjour à toutes et à tous , a l'occasion des soldes du printemps Microsoft met l'intégralité du catalogue Gears Of War en solde.Voici la liste :Gears of War : Passe de 14,99 € a 3,74 €Gears of War : Passe de 19,99 € a 4,99 €Gears of War 3 : Passe de 19,99 € a 4,99 €Gears of War Judgment : passe de 19,99 € a 4,99 €Gears of War 4 : Passe de 39.99 € a 19.99 €Gears of War: Ultimate Edition : Passe de 39.99 € a 20.00 €Gears of War 4: Ultimate Edition : Passe de 59.99 € a 38.99 €Cette promotion s'adresse surtout aux retardataires , l'intégralité des opus 360 étant dans le Xbox Game Pass mais aussi offert au lancement de Gears of War 4Les opus Xbox One sont d'ailleurs aussi dans le Xbox Game Pass .