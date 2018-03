Media Molecule présente aujourd'hui quelques outils dédiés à la création des cutscenes et des animations.Pour les animations plus précises que celles de base, il est ainsi possible de passer par du Keyframe. Par cette même technique vous pouvez créer les moveset de vos persos (attaquer, sauter, courir etc..) On apprends d'ailleurs en fonction de comment vous l'avez conçu votre perso peut avoir plusieurs expressionsPour rappel pendant le train jam pour la GDC, quelques développeurs avaient conçu plusieurs jeux dont Comic Sands ci-dessous